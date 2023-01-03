三星电子去年第四季度半导体事业盈利剧减97%

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韩国国际广播电台报道：三星电子去年第四季度业绩出炉，其中半导体事业营业利润同比减少97%。主力项目存储芯片营业出现了亏损，且今年上半年的前景也不容乐观。据KBS记者报道，三星电子发布的去年第四季度业绩显示，营业利润为43061亿韩元，较去年同期减少了68%。这是三星电子季度营业利润时隔八年多止步于4万亿余韩元，大幅低于金融投资业界的预期，出现了所谓的“业绩冲击”(earning shock)。三星电子营业利润大幅减少的原因是通常占其营业利润60%-70%的半导体事业盈利出现骤减。去年第四季度，三星电子半导体事业整体营业利润减少了97%，仅为2700亿韩元。尤其是存储芯片销售额同比减少38%，出现了亏损，这对三星电子的整体业绩造成了决定性影响。有评价指出，半导体代工领域的表现弥补了三星电子在存储芯片领域遭遇的亏损，才使得该公司整体半导体事业勉强免于亏损。三星电子半导体代工领域的季度和全年销售额均创历来新高。另外，三星电子家电和手机等事业的季度和全年营业利润均有所减少。虽然三星电子去年第四季度业绩表现欠佳，但得益于去年上半年表现强劲，去年全年销售额首次突破300万亿韩元大关，达到了302万亿韩元。据统计，去年全年三星电子营业利润为43万亿韩元，较前一年约减少16%。今年三星电子的业绩展望也不容乐观。预计今年上半年存储芯片销售将继续疲软，手机和家电等各项目景气也不明朗，且在中国市场销售萎缩也将继续对三星电子的业绩造成影响。不过三星电子表示，今年下半年需求将开始恢复，半导体尖端工序产品的比重将上升，投资也将继续。