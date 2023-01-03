韩拟2025年合并幼儿园和托儿所

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韩国国际广播电台报道：韩国政府发布2025年合并幼儿园和托儿所的计划。政府表示，将在今年内拟定具体计划，减少幼儿园和托儿所间的差距。整合幼儿教育和保育是20多年来未能得到解决的难题，此次能否成功也备受关注。子女到了3周岁，父母就开始考虑是选择将其送往幼儿园，还是托儿所，原因是两种机构的教育方式不同，学费也有所不同。3周岁幼儿的父亲吴泽根（音译）说，家人说继续把孩子送往托儿所，我觉得在教育方面送去幼儿园比较好。3周岁幼儿的母亲李宝蓝（音译）说，托儿所更会照顾孩子，不过我觉得幼儿园对孩子的教育更有帮助。有关整合幼儿教育和保育、以提供无差别教育的讨论从20多年前就已开始，但由于赞成和反对意见僵持不下，始终未能成行。教育部此次结合了分阶段合并方法和预算支援方案发布了整合计划。教育部长官李周浩表示，此次以完全合并为目标，我相信能够实现。此前各部门间未能缩小意见分歧，但目前各部门间已达成了协议。政府将于今年上半年制定“管理体系整合方案”，下半年教育厅将选择3-4处进行试点。2025年主管部门将统一为教育部，托儿所和幼儿园将于2026年转换为新的整合机构。不过由于教育费和保育费增加，预算也将增加，且不同资格条件的幼儿园和托儿所教师的整合等也将成为难题。全国教职员劳动组合幼儿园委员会委员长罗润美（音译）表示，公立比率较低的合并不能保障幼儿教育的公共性，有可能破坏其本质。教育部表示，若幼儿教育和保育进行整合，3周岁至5周岁阶段的教育将实现免费。