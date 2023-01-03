韩美日在日内瓦裁军谈判会议敦促北韩弃核

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本在日内瓦裁军谈判会议中联合敦促北韩放弃核开发。对此，北韩反驳称，核武是应对美国的自卫手段，绝不会首先弃核。日内瓦裁军谈判会议在联合国日内瓦办事处举行，韩国常驻联合国日内瓦办事处副代表、裁军谈判会议韩方代表尹盛渼代表韩美日发布联合声明，敦促北韩放弃核开发和停止发起导弹挑衅。北韩在1月26日的会议中宣称将继续增强核武，这是三国对北韩表态的回复。尹盛渼表示，国际社会一贯坚持北韩在任何情况下都不能成为“拥核国”。尹盛渼强调，虽然北韩不断发起挑衅和威胁，但对话之门始终敞开，并再次介绍了韩国政府提出的北韩无核化路线图“大胆构想”。多国在裁军谈判会议上联合发布声明实属罕见。分析指出，此举显示出美日在韩国政府对北政策上的合作意志。北韩则全面拒绝韩美日三国提议。北韩代表称，韩美日联合声明是具有挑衅色彩的主张，核战力是北韩的自卫手段，目的在于守护世界和平与安全。北韩还表示，不会首先放弃核武，也不会参与任何以北韩弃核为目的的谈判。在本轮日内瓦裁军谈判会议上，北韩的核武力政策法令成为各方关注的议题。北韩颁布核武力政策法令，不再秘密开发核武，而是制定法律依据、明目张胆地进行核武装，与会国家认为北韩此举将成为威胁世界安全的因素。