北韩称将强有力应对美国任何军事企图

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韩国国际广播电台报道：北韩就美国将更常向韩半岛调遣战略资产一事表示，将按照“核对核、正面对决对正面对决”的原则，强有力地应对美国任何军事企图。北韩外务省发言人2日在朝中社发表谈话指出，最近美国国防部长奥斯汀在韩美防长会谈中表示，将在韩半岛部署更多战略资产。我方拥有明确的应对战略，可应对美国及其追随势力正在谋划的任何短期或长期企图，将通过最为压倒性的核力量强有力地控制当前和未来的潜在挑战。北韩发言人强调，若美国继续向朝鲜半岛（韩半岛）和周边地区投入战略资产，我们将根据其性质进一步明确相应的遏制活动。该发言人就与美国展开对话的可能性称，美国追求最狠毒的对朝（北韩）敌对政策，却厚颜无耻地打着对朝鲜无敌意的幌子、提出要与我们对话，试图借此争取时间。只要美国继续追求敌对政策和对决路线，朝鲜民主主义人民共和国就对与美国的任何接触和对话都毫无兴趣。此次谈话发表时间距离韩美空军1日在西海上空进行今年首次联合空中军演还不到一天。美方在此次演习中投入了B-1B战略轰炸机、现有最强战斗机F-22、F-35B隐形战斗机等，韩方也投入了F-35A隐形战斗机。美国防长奥斯汀1月31日在首尔同韩国国防部长官李钟燮举行会谈，表示今后将在韩半岛部署更多F-22、F-35隐形战斗机及核动力航母等战略资产。