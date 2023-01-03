韩1月消费者物价上涨5.2% 涨幅时隔三个月扩大

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韩国国际广播电台报道：今年1月韩国消费者物价上涨5.2%，涨幅时隔三个月扩大。统计厅2日公布的《1月消费者物价动向》显示，1月消费者物价指数为110.11（2020年=100），同比上涨5.2%，涨幅较前一个月高出0.2个百分点，时隔三个月再次扩大。消费者物价涨幅自去年5月（5.4%）以来连续九个月保持在5%水平。电费、燃气费、加工食品等工业产品价格上涨拉动了总体物价的上升。具体来看，电费、燃气费、水费上涨28.3%，是2010年统计实施以来的最高涨幅。电费继去年上调三次之后，今年1月再次上调，涨幅达29.5%。城市燃气费上涨36.2%，地区取暖费上涨34.0%。商品价格同比上涨6.7%。其中，工业产品涨幅为6%；加工食品上涨10.3%，与前一个月持平；石油类上涨5%，涨幅较前一个月有所回落。具体来看，煤油（37.7%）、柴油（15.6%）、咖啡（17.5%）等出现大幅上涨，汽油则下滑了4.3%。农畜水产品价格上涨1.1%，其中水产品上涨7.8%、畜产品上涨0.6%。尽管蔬菜类价格上涨，但农产品价格总体仍下滑0.2%，连续第二个月下跌。服务物价上涨3.8%。其中，在外就餐费上涨7.7%，带动个人服务物价上涨5.9%。生活物价指数同比上涨6.1%，涨幅有所收窄。生活物价指数由购买频率和支出占比较高的商品构成，反映消费者的体感物价。剔除农产品和石油类产品后的核心消费价格指数上涨5.0%，涨幅较前一个月（4.8%）有所扩大，是2009年2月(5.2%)以来的最高水平。统计厅方面表示，电费上涨对1月物价涨幅扩大的影响较大，电费、水费和燃气费对总体物价的影响较前一个月上升了0.17个百分点。