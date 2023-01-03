联合国秘书长：北韩核试验将对世界和平造成决定性打击

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韩国国际广播电台报道：联合国秘书长古特雷斯与韩国外长朴振会晤时表示，北韩的核试验将对世界和平造成决定性打击。当地时间1日，朴振结束同古特雷斯的会晤后在位于美国纽约的联合国总部向记者表示，古特雷斯秘书长支持韩国政府为实现韩半岛可持续和平作出的努力，并表达了全面性的支持。朴振还说，古特雷斯指出，北韩的核试验将对地区和世界和平造成决定性打击，他对北韩的持续挑衅、尤其是核试验表示深刻担忧，并表示正持续向北韩转达这种担忧。朴振在当天的会谈中表示，将扩大对联合国维护和构建和平行动的贡献。他说，韩国作为国际社会负责任的一员，将为守护和扩大世界公民的自由、维护和平与繁荣而同联合国一同尽到己任。朴振在会谈前与联合国安理会理事国常驻联合国代表就韩半岛问题交换了意见。朴振邀请安理会理事国常驻代表出席午餐恳谈会，说明了尹锡悦政府的全球枢纽国家构想，并表示将积极为国际自由、和平与繁荣作出贡献。朴振还呼吁安理会对北韩反复违反安理会决议的行为采取强有力的应对措施。他强调，为引导北韩回归无核化谈判，安理会理事国和联合国成员国应严格履行对北决议。英国常驻联合国代表芭芭拉·伍德沃德等出席恳谈会的各国常驻代表共同认为，北韩挑衅是对国际不扩散体系的严重威胁。各方还就安理会的应对方向交换了意见。另外，朴振表示，若韩国当选2024-2025年安理会非常任理事国，将为执行安理会任务发挥建设性作用，呼吁各理事国给予支持。