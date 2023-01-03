美常驻联合国代表：中俄在安理会滥用否决权保护北韩

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韩国国际广播电台报道：美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德批评称，中国和俄罗斯持续保护北韩，使安理会无法对其采取措施。格林菲尔德当地时间1日在美国国务院记者会上表示，美方强力推动安理会对北韩的行为提出谴责，但中国和俄罗斯正滥用其拥有的否决权。格林菲尔德指出，联合国安理会和安理会的其他13个国家希望始终一贯、强烈地谴责北韩的行为。北韩正在试射越来越多的导弹，我们将继续予以谴责。格林菲尔德就安理会改革后韩国参与的提问表示，正如拜登总统去年9月所说，我们支持联合国安理会改革，支持新理事国和当选国参与安理会，不过我们认为新理事国应来自非洲和南美地区，但对于应包含哪个国家并无具体意见。另外，美国国会研究服务部（CRS）指出，中国企业向北韩出口大规模杀伤性武器研发物资，并持续介入非法洗钱活动。美国国会研究服务部在当地时间1日公布的《中国核与导弹扩散报告》中指出，虽然中国政府已停止直接介入核与导弹物资出口活动，但中国企业和中国籍个人继续向北韩和伊朗出口这类产品。报告说，美国政府有关人士也对中国企业援助非法资金、参与洗钱等武器扩散活动表示担忧。报告援引2019年美国国务院的报告说，美国政府持续对中国遏制扩散系统的脆弱性表示担忧，并认为中国企业向北韩、伊朗、叙利亚、巴基斯坦提供属于导弹及其技术控制制度（MTCR）管制对象的物资。报告还指出，还有意见担忧中国有可能提供洗钱、非法金融服务，并介入非法融资。报告提到美国财政部2018年公布的文件，认为中国企业和个人参与伊朗和北韩旨在购买大规模杀伤性武器的融资活动。