韩国防部：今年首次联合空中演习体现美将延伸威慑付诸行动决心

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韩国国际广播电台报道：韩国军方就韩美空军实施今年首次联合空中演习表示，此次演习体现了美国以实际行动展现强大延伸威慑力的决心。国防部发言人全夏圭（音）2日在例行记者会上表示，继1月31日美国防长奥斯汀访韩之后，此次韩美联合空中演习再次展现了美国将以实际行动向大韩民国提供强大延伸威慑的决心以及韩美同盟的力量。全夏圭表示，韩军F-35A和美军B-1B、F-22、F-35B等参加了演习，演习的重点在于提高两国空军在西海上空应对北韩核导威胁的联合作战执行能力及互操作性。全夏圭还表示，韩美将按照此次防长会谈达成的协议，就适时、经协调地部署战略资产，以构建基于力量的和平展开紧密合作。国防部2日凌晨宣布，韩美空军1日在西海上空进行了今年首次联合空中演习。对于未及时向媒体公开演习事实的原因，全夏圭表示，韩美在协商和最终确认的过程中花费了一些时间。北韩在外务省谈话中提及韩美防长会谈的结果，并表示将采取强硬应对方针。对此，全夏圭表示，没有进一步可告知的立场。另外，有外媒报道韩国有可能向乌克兰援助武器。对此，全夏圭表示，韩国与国际社会一道希望乌克兰尽早恢复和平、稳定，为此将继续提供人道主义援助，这一立场没有改变。据美国《华盛顿邮报》报道，韩国国防部长官李钟燮1月31日在韩美防长会谈后的联合媒体见面会上对是否会向乌克兰提供武器的提问并未予以明确否认，这意味着韩国保留了援助武器的可能性。