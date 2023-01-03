韩央行：美联储与市场看法差距大 波动性或扩大

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韩国国际广播电台报道：韩国银行表示，美联储加息0.25个百分点符合市场预期，但美联储与市场对今后基准利率方向的看法存在较大差距，无法排除全球金融市场波动性扩大的可能性。韩国银行2日上午在副行长李承宪的主持下召开市场状况评估会议，评估美国联邦公开市场委员会会议结果对国际金融市场和国内金融及外汇市场的影响。李承宪表示，此次会议的加息结果符合预期。尽管决议文指出今后将继续加息，但鲍威尔主席的发言带有鸽派色彩，导致利率下滑、股价上涨。不过李承宪也强调，需要关注的是，鲍威尔主席表示尽管通胀有所放缓，但仍处于极高水平，未来一段时间有必要维持紧缩政策。李承宪指出，由于全球流动性萎缩、对欧洲央行和日本银行政策的预期改变、中国重启经济活动引发的国际原材料价格波动等风险因素，相关不确定性依然存在。李承宪强调，国内金融、外汇市场的波动性也可能伴随这类外部环境的变化而扩大，将密切关注汇率、资本动向等情况，必要时将先发制人地采取积极的市场稳定措施。目前，韩国（3.50%）与美国（4.50%-4.75%）的基准利率差距扩大至1.00-1.25个百分点。韩国银行将于2月23日决定基准利率，考虑到物价依然高企和与美国的利率差进一步扩大，预计加息在所难免，但由于经济快速放缓，亦难以进一步收紧货币政策。