韩法院二审判决走私入境高丽佛像所有权归日本

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韩国国际广播电台报道：韩国法院日前判决，一尊曾被保管在日本寺院、遭窃后被走私至国内的高丽时期佛像的所有权属于日本。这一结果推翻了一审判决。忠清南道一家寺院主张对佛像的所有权，但法院判定，日本寺院长时间占有佛像，已超过取得时效，认可其对佛像的所有权。高丽时期金铜观音菩萨坐像于2012年被从一座日本寺院盗出，随后走私至国内。政府没收佛像后原本打算归还日本，但在佛像中发现了一封文件，其中写有佛像在西州（忠清南道瑞山旧称）浮石寺制作，状况随即发生了改变。浮石寺与政府围绕佛像所有权展开诉讼战，一审判决认定佛像因倭寇掠夺而流失，判定所有权归浮石寺。然而在六年后进行的二审中，法院做出了截然不同的判决。大田高等法院驳回了浮石寺的申诉，判定所有权归日本。法院认为，很难认定制作佛像的西州浮石寺和现浮石寺为同一处。尽管有证据显示佛像因倭寇掠夺而流失，但佛像在遭窃前已在日本寺院保管了60年，超过20年的取得时效。不过法院也指出，文物归还问题应依据国际法和文物归还条约决定。浮石寺方面不服判决结果，并表示将上诉至大法院。浮石寺方面表示，我们对此感到遗憾，如果是有勇气的大韩民国法官，结果将会不同。判决结果公布后，日本政府表示将要求韩国政府尽快返还佛像。目前佛像保管在大田国立文物研究所。