韩新增14961例新冠病例 较前一周减半

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠流行继续呈减弱势头，3日公布的新增新冠确诊病例数较前一周减至一半。中央防疫对策本部表示，以3日0时为准，韩国新增14961例新冠确诊病例，累计确诊3022.8889万例。新增病例数较前一天（16826例）减少1901例，较一周前1月27日（31711例）减少16750例。一周前，由于春节假期结束后检测数量增加，因此确诊者也出现上升，但疫情整体上减弱势头显著。春节期间移动量增加也并未造成疫情反弹。中央灾难安全对策本部第一总协调官朴敏守（保健福祉部第二次官）3日在中央灾难安全对策本部会议上表示，虽然经历了春节假期和室内口罩令解除，但防疫情况整体上保持稳定。以周五发布的数据为准，3日新增确诊病例数是去年夏天第六轮大流行正式开始之前的7月1日（9514例）以后31周来的最低值。3日的新增确诊病例中，境外输入病例为28例，较前一天（45例）减少17例。境外输入病例中，11人自中国入境（39.3%）。本地感染病例为14933例。正在住院的危重病例为339例，较前一天（345例）减少6例。死亡者新增30人，较前一天（36人）减少6人。累计死亡者为33552人，累计死亡率为0.11%。