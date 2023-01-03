韩1月电费、燃气费等燃料物价上涨32% 为金融危机以来最大涨幅

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韩国国际广播电台报道：1月韩国家庭的电费、燃气费、取暖费等燃料物价较去年同期上涨超过30%，涨幅为亚洲金融危机以来最大。5日，统计厅国家统计门户网站（KOSIS）的数据显示，1月电费、燃气费及其他燃料物价指数为135.75（2020年=100），同比上涨31.7%，是1998年4月（38.2%）金融危机时期后，24年9个月来的最大涨幅。电费、燃气费及其他燃料物价在按照支出用途计算消费者物价指数的过程中得出，反映电费、城市燃气、餐饮用液化石油气（LPG）、煤油、地区取暖费、丁烷气等家庭主要使用燃料的物价动向。具体来看，电费较一年前上涨29.5%，涨幅为1981年1月（36.6%）以来最大。城市燃气费上涨36.2%，与去年10月-12月的涨幅持平。地区取暖费涨幅为34%，亦与去年10月-12月持平。电费自去年4月、7月、10月之后，今年1月再次上调。城市燃气费于去年4月、5月、7月、10月上调。煤油价格同比上涨37.7%。煤油是城市燃气不供应地区普通百姓的主要燃料。总体消费者物价涨幅于去年7月（6.3%）触顶后有所收窄，不过食品等的体感物价仍处于较高水平。1月食品、非酒类饮料物价同比上涨5.8%，涨幅较前一个月（5.2%）扩大。这主要受到了寒潮导致蔬菜等农产品价格上涨及加工食品价格上调的影响。由于电费、燃气费、公共交通费进一步上调在即，预计今后体感物价将进一步上涨。