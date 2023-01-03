韩美外长：动用包括核在内的所有力量应对北韩威胁

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官同美国国务卿当地时间3日在华盛顿会晤。双方重申，美国将动用包括核武在内的所有力量加强延伸威慑，以应对北韩威胁。韩国外交部长官朴振和美国国务卿布林肯强调，美国将提供延伸威慑，以应对北韩的核武和导弹威胁。朴振表示，我们专注于在保持强有力的联合防卫态势的同时加强延伸威慑，北韩的任何挑衅都将面临坚决、团结一致的应对。美国方面也表示，美国十分严肃地加深、加强向韩国提供的延伸威慑。这是继韩美防长四天前在首尔会谈中强调加强延伸威慑之后，韩美外长重申这一方针。布林肯表示，今天我们重申，美国致力于使用包括核武、常规武器和导弹防御能力在内的所有力量保卫大韩民国。分析指出，这番发言旨在向日益提高核威胁水平的北韩发出警告，同时加强韩国对美国核保护伞的信任，平息韩国国内支持自主拥核、部署战术核武的舆论。朴振还表示，应切断北韩的非法资金流动，并敦促韩美日三国展开合作以及联合国安理会理事国展开应对。朴振指出，我们敦促安理会尽快团结一致地对北韩反复违反决议的行为予以强有力的应对。朴振还表示，中国能够对北韩的行动发挥影响力，中国发挥负责任的作用十分重要，希望美国国务卿能够在适当时机访问中国。