北韩在建军节之际强调思想武装 美媒称阅兵式准备已收尾

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韩国国际广播电台报道：2月8日是北韩人民军建军75周年，北韩强调加强军队思想武装。与此同时，拍摄平壤的卫星照片显示，北韩阅兵式准备工作已进入收尾阶段。劳动党机关报《劳动新闻》5日在第一版刊登题为《我国伟大的革命武装力量》的评论文章指出，决定革命军队胜败的因素，第一是思想武装，第二还是思想武装，思想上没有做好准备的军队就如没有装上子弹的枪。文章还称，炮弹的射程有限，思想炮弹的射程则无限，应不断夯实革命军队的思想基础。文章称，正如过去，当今革命军队与帝国主义军队的对决依然是思想万能论与武器万能论的对决，战斗的胜败不是由武装装备的战斗技术参数来决定的， 而是取决于军人的思想和战斗的目的。文章称，人民军队的革命武装建设在敬爱的总书记同志的领导下更上一层楼，达到政治思想强军、道德强军的非凡境界。与此同时，有迹象显示北韩正在筹备大规模阅兵式。据美国之音5日报道，在平壤金日成广场发现了以往阅兵式彩排时曾出现的“红光”。民间卫星照片服务公司“星球实验室”（Planet Labs）4日上午拍摄的金日成广场卫星照片显示，广场上有大型的红点。美国之音分析称，这一红点应为参加阅兵式准备工作的北韩群众举起的红色流苏和花束等。该卫星照片拍摄于4日上午11时03分，而在同一天上午10时24分拍摄的照片中并无红点，由此可推测北韩群众的集合时间在上午10时24分至11时03分之间。北韩在以往的阅兵式彩排中也组织群众在金日成广场排练。美国之音指出，一到周末，卫星照片经常能拍摄到北韩居民举起红色流苏、花束和表演红色浪潮的迹象。此前据专门报道北韩消息的美国媒体NK新闻和38 North报道，北韩群众在金日成广场和平壤美林机场组成“2.8”、“75军”等字样，预计北韩正为纪念8日建军75周年大型阅兵式做准备。