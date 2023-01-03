韩雾霾围城 首都圈、世宗市启动紧急减排措施

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韩国国际广播电台报道：随着天气回暖，韩国遭遇雾霾袭击。6日，首都圈、世宗市均启动了紧急减排措施，中部和南部内陆地区的细颗粒物水平为“差”，预计严重雾霾天将持续到7日。首尔市、仁川市、京畿道和世宗市启动紧急减排措施，本轮措施将持续到6日晚9时。环境部表示，上午6时起将上述地区的细颗粒物危机警报提高至“关注”级别，并实施紧急减排措施。预计6日全天上述地区的细颗粒物水平均为“差”。根据紧急减排措施，截至6日晚9时，五等级尾气排放车辆运行受限，违反者将被处以罚款。垃圾焚烧厂等微尘排放单位和施工现场也属于紧急减排措施适用对象。工地施工时间须进行调整，同时加强市中心洒水清扫作业和使用防尘罩等。此外，龙仁市等京畿道南部地区和仁川中区、灵兴、永宗地区上午10时起发布细颗粒物预警。议政府、金浦等京畿道北部地区也从上午11时起发布细颗粒物预警。由于大气停滞，预计中部和湖南地区7日细颗粒物水平仍将为“差”。江原道岭东、大邱、庆尚北道地区的细颗粒物水平预计将于7日上午升至“差”。本轮雾霾主要受到前一天从中国等境外流入的微尘和因大气停滞而积累的国内微尘叠加的影响。高浓度细颗粒物的影响预计将持续两天，呼吸道疾病患者应尽可能减少外出和户外活动。