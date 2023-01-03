韩共同民主党将弹劾行政安全部长官作为党论 执政党批“为保护李在明”

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党共同民主党决定将追究行政安全部长官李祥敏对梨泰院事故的责任、发起针对其的弹劾案作为党论。国民力量党对此强烈反对，称之为“试图保护党代表李在明”。共同民主党6日上午召开议员大会，决定将发起针对李祥敏的弹劾案作为党论。共同民主党在前一周的议员大会上也曾讨论过推进弹劾李祥敏，不过由于部分议员持谨慎意见而未能做出决定。共同民主党认为，李祥敏在梨泰院事故中未能采取恰当措施，违反了《宪法》规定的国家对国民的保护义务以及《灾难安全法》。另外，李祥敏在国会做出的“行政安全部没有遗属名单及联系方式”等证词违反了《国会证词鉴别法》。共同民主党国会代表朴洪根表示，为守护《宪法》价值、反映国民意愿、竭尽国会责任，我党决定将发起对李祥敏长官的弹劾案作为党论。共同民主党上周末举行要求弹劾李祥敏的集会。对此，国民力量党反驳称，共同民主党为阻止李在明的司法危机，利用国会制造无休止的漩涡。国民力量党国会代表朱豪英称，共同民主党每天都在国会重复民生崩溃、物价炸弹、金建希女士特检、弹劾李祥敏长官等主张。针对国务委员的弹劾案只需获得国会过半议员同意便可获通过，目前共同民主党占据169个席位，可单独通过该案。届时，李祥敏在宪法裁判所作出判决前将不得行使长官权限。不过在弹劾审理中担任检察角色的弹劾委员是国会法制司法委员长即国民力量党议员金度邑，预计其予以配合的可能性不大。若宪法裁判所驳回弹劾案，共同民主党反而有可能受到冲击。在韩国宪政史上，共针对三名国务委员发起过弹劾，不过尚无获国会通过的案例。