韩在野三党8日表决行政安全部长官弹劾案

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党等在野三党为追究行政安全部长官李祥敏对梨泰院事故的责任，共同发起针对其的弹劾案。若弹劾案在8日举行的国会全体会议中获通过，将是韩国宪政史上国务委员弹劾案首次获得国会通过。李祥敏再次表示没有辞职意向，总统室和执政党表示“不具备弹劾条件”、“共同民主党必将面对国民的审判”。共同民主党时隔四天再次召开议员大会。鉴于预先网调显示80%以上的议员赞成弹劾，共同民主党决定将发起李祥敏弹劾案作为党论。正义党和基本收入党也决定参与，弹劾案共同发起人增至176人。在野三党认为李祥敏在梨泰院事故发生前未采取预防措施，事故发生后也未迅速进行应对，违反了《宪法》规定的对国民的保护义务以及《灾难安全管理法》。此外，李祥敏的发言给受害者和遗属造成了二次伤害，且试图在国政调查中回避责任，有违公务员的素质。共同民主党国会代表朴洪根表示，我认为宪法裁判所有充分的理由批准该案，这也是占多数席位的共同民主党应尽的义务。根据《国会法》的规定，李祥敏弹劾案须于8日进行表决。若获得国会过半议员的同意，便可获通过。若获得通过，这将是韩国宪政史上国务委员首次被弹劾。李祥敏在宪法裁判所的判决出炉前将不得行使长官权力。李祥敏则再次表示自己并无辞意。执政党国民力量党表示，在警方调查和国政调查中完全没有发现李祥敏存在违法行为，并对共同民主党进行了谴责。国民力量党国会发言人张东赫表示，在弹劾案遭到宪法裁判所驳回的那一刻，共同民主党将面临国民严峻的审判和巨大的风暴。