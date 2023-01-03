北韩时隔两个月将再开中央委全体会议 韩关注其粮食状况

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韩国国际广播电台报道：北韩时隔两个月将再次召开决定重要政策方向的劳动党中央委员会全体会议。分析认为，北韩此次会议专门就农业政策进行讨论，凸显了其严重的粮食困难。北韩官方媒体报道称，劳动党中央委员会全体会议扩大会议将于2月下旬召开。这是继去年底之后，北韩时隔两个月再次召开这一会议，将专门讨论农业问题。据北韩朝鲜中央电视台报道，谋求农业所需的有关对策是极为重要和紧迫的课题。韩国统一部表示，北韩时隔两个月召开全体会议较为罕见，将密切关注北韩粮食状况和内部动向。韩国政府预计北韩去年粮食产量为451万吨，较2021年约减少3.8%。美国农业部推测去年北韩出现了121万吨粮食缺口，大幅超过其年均短缺量80万吨。一位北韩消息灵通人士透露，去年起以北韩边境地区弱势群体为主出现因饥饿而死之人，因欠债而逃到山里的人也有所增加。北韩当局虽然连日鼓励加强农业生产，但受新冠封锁边境和自然灾害等影响，粮食困难继续加重。统一部发言人具炳杉表示，北韩今年1月在最高人民会议和内阁全体会议中重点讨论了农业问题，目前正密切关注包括其粮食状况在内的北韩各项情况。虽然北韩面临严重的粮食困难，但预计仍将在8日人民军建军75周年前后举行大规模夜间阅兵式。