韩国为与阿联酋合作采取后续措施

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦1月对阿拉伯联合酋长国进行国事访问后，各领域相关机构开始展开后续讨论，以具体落实同阿联酋的投资与合作。其中，卫生医疗被认为是许可等壁垒较高且不容易展开合作的领域，而目前有关该领域的讨论也已启动。据KBS记者报道，在展示全世界卫生医疗领域新技术的展位上，包含数字技术的多种医疗服务和尖端医疗设备亮相现场。韩国展馆的咨询也接连不断。一位客户说：“我明白了，现在能否订购？”今年，韩国国会与食品医药品安全处也首次参加了相关展会，并与阿布扎比卫生部等政府部门有关人士进行了会晤。卫生医疗领域因许可等审批复杂而被认为是迫切需要监管机构间展开合作的领域。食品医药品安全处次长权五祥说，监管机构之间相互加深理解后，通过这些机构能够促进国家间卫生医疗产品、特别是医疗器械等的交易。过去十多年期间，有200多家韩国医疗器械企业进军阿联酋市场，出口额突破了一亿美元。虽然规模不大，但当地市场被认为今后有较高的增长可能性，且进入门槛也相应较高。韩国医疗器械产业协会会长刘哲旭(音译)表示，由于市场信息严重不足，寻找可靠的商业伙伴是最大的难题。不过尹锡悦总统1月对阿联酋进行访问之后，两国间的合作讨论正在加速进行。迪拜科学园负责人马尔万·阿卜杜勒·阿齐兹·扎纳希说，有必要与韩国发展包括建设研发中心和生产设施等在内的更深层次的关系。另外，大学也可能被包括在内。阿联酋以成为卫生医疗中心为目标，正在扩大与世界各国的交流。该国尤其关注利用人工智能（AI）等技术的数字医疗和研发合作，这对韩国来说是一个机会。