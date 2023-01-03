韩首都圈等多地实施微尘减排措施

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韩国国际广播电台报道：随着天气转暖，韩国连日来持续遭遇严重雾霾袭击。截至7日晚9时，首都圈、忠清以及江原岭西地区启动微尘紧急减排措施。首都圈和世宗市6日起实施微尘紧急减排措施，7日该措施扩大到了大田、忠清、江原岭西地区。从南山俯瞰首尔市中心，只见眼前被一片灰蒙蒙的微尘所笼罩，从而失去了光彩。海拔600米的冠岳山也被灰蒙蒙的灰尘所笼罩。随着顾客的减少，商场的气氛也变得低沉。6日，京畿地区的细颗粒物浓度上升到每立方米138微克，是平时的7倍左右，继6日之后继续维持“严重”级别。国立环境科学院空气质量综合预报中心总预报员尹钟民(音译)表示，大气停滞，7日下午来自境外的细颗粒物进一步流入我国，预计首都圈、江原岭西、忠清、湖南、大邱等地区会出现高浓度污染。实施微尘紧急减排措施的地区7日进一步增加。继6日首都圈和世宗市启动该措施之后，截至7日晚9时，大田和忠清、江原岭西地区也实施紧急减排措施。由此，五等级尾气排放车辆运行受限，垃圾焚烧场等排放微尘的企业和工地也须调整运营时间。有关部门还将加强市中心洒水清扫作业并采取覆盖防尘罩等措施。由于高浓度细颗粒物连续多日漂浮于空气之中，专家呼吁患有呼吸道疾病的患者尽量避免外出并避免过多的户外活动。