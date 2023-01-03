韩国决定向土耳其派遣110人规模紧急救援队

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定向因发生强烈地震而遭受大规模人员伤亡的土耳其派遣110人规模的紧急救援队(KDRT)。这是韩国历次向海外灾区派遣的紧急救援队中单一派遣规模最大的一次。外交部7日表示，外交部、消防厅、韩国国际协力团(KOICA)等组成了60余人规模的紧急救援队，国防部也决定派遣50人加入，总计将派出110人规模的救援队。此前，外交部长官朴振7日上午在与土耳其驻韩国大使塔梅尔进行电话交谈时表示，韩国政府将向土耳其提供大力援助，并呼吁土耳其政府为确保位于土耳其的韩国公民的安全予以关心与支援。外交部表示，朴振长官7日上午与土耳其驻韩大使塔梅尔通电话，就此次强震向土耳其表示了深切慰问，并表明了韩国政府愿提供积极支援，帮助土耳其尽快进行灾后重建的意向。塔梅尔大使对兄弟国家韩国政府愿迅速提供人道主义支援及派遣救援队等表示了谢意。朴振接着表示，为确保居住在地震灾区的韩国公民的安全，希望土耳其政府给予关心与援助。双方还商定继续就灾区重建所需事项进行密切沟通。朴振表示，韩方正研讨向遭受强烈地震的土耳其派遣紧急救助队员的方案。救援队队长由外交部人员担任，队员包括消防厅119救助队、韩国国际协力团等的成员。朴振接着说，据了解，民间方面也在讨论对土耳其提供支援的问题，希望民间支援能够朝着可一起产生协同效应的方向进行。