韩去年12月经常项目收支时隔一个月转为顺差

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韩国国际广播电台报道：得益于分红等增加，去年12月韩国经常项目收支时隔一个月转为顺差。但受半导体出口骤减的影响，商品收支连续三个月出现逆差，服务收支逆差规模也有所增加。韩国银行8日公布的“国际收支初步统计”显示，去年12月韩国经常项目收支实现26.8亿美元（约合3.4万亿韩元）顺差。这是经常项目收支时隔一个月转为顺差，但顺差规模同比减少36.9亿美元。具体来看，商品收支逆差为4.8亿美元，连续三个月出现逆差，且收支规模同比减少49.1亿美元。出口同比下降10.4%，自去年9月以来连续四个月减少。 受全球经济不景气影响，半导体(-27.8%)、钢铁制品(-20.5%)、化学工业制品(-17.2%)出口低迷。从出口对象国来看，对中国(-27.1%)、东南亚(-23.7%)和日本(-10.3%)的出口下滑。进口同比下降2.7%，时隔两年首次出现减少。原材料进口额同比增长0.7%，半导体等资材的进口减少6.4%，家电等消费品进口也减少4.9%。服务收支逆差为13.9亿美元，逆差规模同比增加6.3亿美元。随着新冠防疫措施得到缓解，旅游收支逆差由一年前的7.4亿美元增加到11.4亿美元。初次收入账户收支顺差达47.9亿美元，同比增加13亿美元。其中，分红收入收支顺差达44.9亿美元，同比增加17亿美元。去年全年经常项目收支实现298.3亿美元顺差，高于韩国银行250亿美元的预期值，但仅为2021年852.3亿美元的三分之一。