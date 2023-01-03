韩向土耳其紧急派遣110余人紧急救援队 为单批派遣最大规模

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韩国国际广播电台报道：韩国政府7日晚向土耳其派遣了110余人的紧急救援队。这是韩国迄今向海外灾区派遣的紧急救援队中单批派遣规模最大的一次。紧急救援队将负责执行搜救失踪者的任务。119国际救援队队员们准备好了救援装备、陆续集结到位。为尽快启程赶赴土耳其，救援队员们从全国各地紧急集合。队员们集结后齐声高呼“中央救助本部！加油！中央救助本部！加油！”口号。救援队装载救援物品，并准备好了在现场参与搜索失踪者的搜救犬。大韩民国紧急救援队队员共计110余人，除外交部、消防厅、韩国国际协力团(KOICA)等组成的60余人之外，陆军特殊战司令部和军队医疗人员50人也加入其中。此次是韩国迄今向海外灾区派遣的紧急救援队中单批派遣规模最大的一次。土耳其是韩国战争时期为帮助韩国而派兵第四多的友邦国、与韩国保持着战略伙伴关系。海外紧急救援队队长元度渊表示，我们海外紧急救援队将迅速抵达现场展开救助，我们将竭尽全力。此前，韩国总统尹锡悦指示迅速推进向土耳其派遣救援人员和提供紧急医药品支援。尹锡悦还在推特发文称，我们已做好帮助兄弟国家土耳其的准备。政府紧急救援队以搜救组为主组成，将经与其他国家的紧急救援队协商，确定救援地区和任务后立即展开搜救工作。