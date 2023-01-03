首尔地铁和公交车费将上调300-400韩元

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：首尔市推进将公交车和地铁起步价上调300-400韩元，并提出公交车也像地铁一样按里程增加收费的方案。根据首尔市向市议会提交的车费调整计划案的内容，目前首尔地铁起步价为1250韩元，首尔市提出每10公里上调300-400韩元的方案。另外，10-50公里范围内推进每5公里收费从100韩元上调至150韩元；超过50公里时，将目前每8公里的加价收费从100韩元上调至150韩元。除上调起步价之外，首尔市还提出公交车也像地铁一样实行按里程收费制，在乘车里程超过10公里后加征费用。干线公交和支线公交的起步费计划由1200韩元上调300-400韩元。广域公交车起步价上调700韩元、循环和次级公交车上调400-500韩元、深夜公交车上调350韩元、社区公交车上调300韩元。公交车超过一定里程后还将加收费用。在10-30公里范围内，干线和支线公交每5公里收取150韩元，超过30公里时多收取150韩元。首尔市向首尔市议会提交了包含上述内容的“关于公共交通收费调整计划的意见征求案”。首尔市介绍说，公共交通的营业亏损已经到了极限，将在尽量减少民众负担的范围内调整公共交通收费。首尔市决定10日举行听证会，随后将听取市议会的意见并经物价对策委员会审议等敲定新的公交车和地铁收费标准。