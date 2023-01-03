韩国会通过行政安全部长官弹劾案

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韩国国际广播电台报道：8日，韩国行政安全部长官李祥敏的弹劾案在国会全体会议中获通过。这距离梨泰院事故发生时隔102天。投票以不记名方式实施，在全体293人中，179人投赞成票。这是韩国75年宪政史上，国会首次通过国务委员弹劾案。共同民主党在弹劾案发起声明中指出，李祥敏身为灾难安全领域的负责人，弹劾事由不胜枚举。共同民主党还念读了100余名遇难者的姓名。在野党表示，尹锡悦政权对事故责任未做出任何回答，弹劾案的通过是“国民的审判”、“民心的警告”。遇难者遗属也表示，政府始终保持沉默，国会起到了应发挥的作用。遗属还呼吁国会为制定查明真相的特别法尽责。国民力量党议员在投票结束后集体离场，召开“谴责弹劾大会”。国民力量党指出，共同民主党明知李祥敏的情况不符合弹劾条件，仍进行“政治作秀”，弹劾李祥敏是反宪法的议会主义暴行。总统室在弹劾案通过20余分钟后公布了简短的立场文，称弹劾是“对议会主义的放弃”、“将在议政史上留下污点”。总统室有关人士表示，目前还剩下宪法裁判所的判决，相信大韩民国的宪法系统能够迅速地为国政空缺和混乱画上句号。职权被暂停的李祥敏在立场文中表示，行使国民委任给国会的权限应符合其本来的宗旨。自己将诚恳接受弹劾审理，确保行政安全部尽快恢复正常。