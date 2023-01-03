韩开发研究院：预计2023年经济增速1.8% 困难集中于上半年

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韩国国际广播电台报道：韩国政策性研究机构韩国开发研究院（KDI）维持今年韩国经济增速预期值在1%水平不变。研究院还预计，受出口低迷影响，困难将集中出现在上半年。韩国开发研究院预计今年韩国经济将增长1.8%，这与去年11月公布的预期值持平。从半年增长情况来看，预计上半年增速为1.1%、下半年增速为2.4%。上半年增速较此前的预期值下调了0.3个百分点，下半年则上调了0.3个百分点。研究院预计今年下半年起经济将逐步恢复，但上半年的情况将较预期更为恶化。由于此前中国国内新冠疫情快速扩散，导致上半年景气低迷，不过随着中国正式恢复经济活动，下半年将对韩国出口形成利好，因此研究院上调了下半年经济增速预期值。今年出口增速预期值为1.8%，较此前上调0.2个百分点。就业人口预计将新增10万人，较此前多2万人。不过由于公共事业费大幅上涨，物价涨幅预计将达到3.5%，较此前的预期值高0.3个百分点。受实际收入下滑的影响，民间消费增长率预计为2.8%，较此前的预期值低0.3个百分点。研究院指出，决定下半年经济反弹的最大变数是中国经济复苏情况和全球货币政策紧缩基调。若中国境内疫情再次扩散，韩国出口也将受到较大影响。若通胀放缓势头减弱，美国等国家的紧缩基调将再次加强，金融市场有可能出现动荡。另外，从国内来看，房地产市场的低迷有可能对实体经济造成影响，进而对经济增长构成掣肘。