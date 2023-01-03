尹锡悦赴土耳其大使馆吊唁 称将全力提供帮助

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦9日访问位于首尔中区的土耳其驻韩国大使馆，吊唁地震遇难者。总统室发言人李度运当天下午在龙山总统室记者会上公布了这一消息。尹锡悦向土耳其驻韩国大使萨利赫·缪拉·塔梅尔表示，韩国将尽最大努力，帮助土耳其国民尽早克服挫折和悲伤、重新站起来。尹锡悦表示，派遣到当地的韩国救援队报告说情况十分悲惨、艰难，但将竭尽全力进行救援。韩国随后还将增派救援队。尹锡悦还表示，除政府外，韩国民间也展开了各种援助活动。塔梅尔对尹锡悦的吊唁表示感谢，并说土耳其从在必要之时伸出援手的韩国政府和国民身上感受到了兄弟情谊，我们绝不会忘记。尹锡悦还请塔梅尔向土耳其总统埃尔多安转达鼓励和问候。对此，塔梅尔表示，埃尔多安总统也请自己向尹锡悦总统转达谢意和问候。尹锡悦在吊唁簿上留言道，“大韩民国将与兄弟国家土耳其携手同行，帮助土耳其国民依靠勇气和希望的力量走出悲伤和挫折。”李度运还表示，尹锡悦总统当天听到韩国救援队营救出首名幸存者的消息后十分高兴，并对救援队的辛劳予以了表扬和鼓励。尹锡悦说，土耳其是韩国的兄弟国家、也是血盟，呼吁消防厅救援队队员尽最大努力，向土耳其国民转达韩国国民温暖的兄弟情谊。总统室表示，已向大韩红十字会转交尹锡悦总统和总统室全体员工为援助土耳其和叙利亚而捐献的3261万韩元捐款。