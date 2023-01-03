韩救援队已在土耳其营救出五名幸存者

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韩国国际广播电台报道：被派遣至土耳其地震灾区的韩国紧急救援队在当地持续营救出幸存者。韩国政府正研讨追加派遣救援队。被派遣至土耳其的大韩民国紧急救援队当地时间9日上午6时30分许在土耳其东南部哈塔伊省安塔基亚地区营救出一名70多岁的男性。这是救援队投入救援工作1.5小时后营救出的首名幸存者。据了解，救援队在搜索过程中听到了这名男性发出的声音，随即挖掘通道对其进行了救助。经确认，这名男性的健康并无大碍。三个小时后，韩国救援队又营救出一名2岁的女童及其40岁的父亲。外交部表示，截至当地时间9日上午11时50分，在土耳其东南部哈塔伊省安塔基亚地区开展救援工作的韩国紧急救援队已营救出五名幸存者，其中还包括一名35岁的女性和10岁的女童。土耳其方面表示，在韩国救援队的努力下，希望今后能继续寻找到更多幸存者。韩国紧急救援队根据土耳其方面的请求，选定在此次地震受灾最严重地区之一的哈塔伊省安塔基亚展开救援。救援队将在截至2月17日的十天时间里在当地开展紧急搜救工作。韩国政府派遣的救援队由118人组成，包括外交部1人、国防部49人、消防厅62人、韩国国际协力团（KOICA）6人，为政府派遣至海外的紧急救援队中规模最大的一批。外交部表示，将研讨是否派遣第二批救援队。