韩首次对北韩网络项目实施单边制裁

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韩国国际广播电台报道：韩国政府首次对北韩网络项目实施单边制裁。非法网络活动是北韩核与导弹开发的资金来源之一。政府表示，已将参与黑客攻击和盗取虚拟资产等进行非法网络活动和相关项目开发及培养专门人员的四名北韩人和七个机构列入单边制裁名单。这是尹锡悦政府成立后第三次对北韩实施单边制裁。去年10月和12月，韩国政府曾将参与北韩核导开发及回避对北制裁的个人和机构列为单边制裁对象。而此次是韩国政府首次对北韩网络项目实施制裁，因此尤为引人注目。北韩为回避日益严密的对北制裁，越来越依赖盗取虚拟资产和黑客等非法网络活动筹措核导开发资金。据美国白宫1月底发布的新闻资料显示，北韩窃取了10亿美元（约合1.2350万亿韩元）以上的加密货币，用于攻击性导弹项目。当天被列入制裁名单的北韩人包括朴振赫（音译，下同）、赵明来、宋林、吴忠诚四人，机关和组织分别为北韩世博会合营公司、拉扎鲁斯集团、蓝诺洛夫、安达里尔、技术侦察局、110号研究所、指挥自动化大学（美林大学）七处。拉扎鲁斯集团的八个虚拟资产存储地址也被列入制裁名单。制裁名单中的赵明来、宋林、吴忠诚以及技术侦察局、110号研究所、指挥自动化大学在全球范围内是首次被列为制裁对象。此举被解读为韩国将主导国际社会的对北制裁行动。此前，通常由美国或欧盟率先指定制裁对象，韩国随之将相关对象列入制裁名单。外交部表示，此轮制裁包含了此前未被其他国家列为制裁对象的背后组织和人员培养机构，是对北韩整体网络活动进行的综合性制裁，预计将可更有效地发挥制裁作用。