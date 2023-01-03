韩政府：提供卫星视频帮助土耳其灾后重建

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韩国国际广播电台报道：韩国政府持续向发生地震的土耳其提供卫星视频，援助其进行灾后重建工作。国土交通部和科学技术信息通信部12日表示，为援助土耳其开展灾后应对工作，正持续提供下一代中型卫星（国土卫星）和多用途实用卫星拍摄的视频。科学技术信息通信部表示，从当地时间7日下午5时起，该部门每天至少一次向国际灾难灾害应对计划提供多用途实用卫星5号拍摄的地震受灾地区视频。该部门还表示，今后还将根据对方需求进一步按序提供卫星视频。国土部表示，从当地时间11日上午10时48分起，向国防部、消防部、土耳其政府等提供国土卫星1号拍摄的受灾地区视频。国土部空间信息振兴科科长吴诚益表示，将通过与外交部、科学技术信息通信部等各部门合作，发挥国土卫星的作用，帮助土耳其尽早完成灾后重建。另外, 政府决定通过简化海外汇款程序等向土耳其提供支援。企划财政部13日表示，将放宽地震捐款的汇款程序。目前土耳其急需救助支援，但对捐款等赠与性金额进行海外汇款时，韩国银行和外汇银行的文件审理过程通常需要3-5天时间。对此，企划财政部和韩国银行将通过公权解释和行政指导等方式放宽一线银行因审理文件等推迟的人道主义支援相关海外汇款程序，并迅速处理需进行预先申报等特别程序的情况。