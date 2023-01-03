韩副外长：韩日在被强征劳工问题上的意见分歧部分缩小 望尽快得出结论

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部第一次官赵贤东当地时间12日就韩日围绕被强征劳工受害者赔偿问题的谈判表示，可能的话，希望尽快得出结论，不过目前无法断言谈判何时才能结束。当天赵贤东赴美国出席韩美日副外长协商会议，他在华盛顿杜勒斯机场与记者见面时表示，谈判已经进行了相当一段时间，我们在一些部分上的意见分歧有所缩小，一些则没有。对于日方有诚意的措施和第三方代偿方式的具体内容，赵贤东表示，在达成协议前，无法透露哪些部分已经达成协议，哪些还没有。今后还需要继续进行次官或长官级别磋商，讨论剩下的争议点。韩国宣布以第三方代为赔偿的方案来解决被强征劳工赔偿问题后，韩日两国持续进行谈判，尤其致力于缩小在被告日企参与基金筹措并道歉等问题上的意见分歧。赵贤东此行将停留至15日，期间将与日方进行单独双边磋商，韩日外长也将在慕尼黑安全会议期间会晤。赵贤东表示，被强征劳工受害者问题预计将是此次与日本外务省事务次官森健良会晤的最核心议题。韩日外长不久后也将会晤，磋商时将考虑到这一点。赵贤东还就日本福岛核污水入海问题表示，政府正在双边层面上向日方表示基于国民不安和科学依据的担忧，包括韩国和太平洋岛国在内的许多国家都在关注并担忧该问题。此外，赵贤东表示，此次韩美日副外长协商会议是尹锡悦政府成立以来的第三次，将就首脑会谈结果进行更具体的磋商，并深入讨论乌克兰战争等国际局势和在印太战略上的合作问题等。赵贤东在回答关于加强美国延伸威慑的提问时表示，切实加强延伸威慑、应对北韩日益加剧的威胁是韩美两国的共同目标，将继续就此进行磋商。赵贤东还表示，访美期间韩美副外长将举行双边会谈，有些部分可以在韩美日三国之间讨论，有些部分需要在韩美联合防御体系下讨论，双边会谈上将做更深入的交流。我们还须就今年的2+2（副外长、副防长）延伸威慑战略磋商机制进行交流，从这个角度上来说，延伸威慑将始终是一个议题。此前，美国指中国向40余国派遣侦察气球。对于是否有与韩国有关的进一步情报的提问，赵贤东表示，目前没有可告知的情报，希望在这次磋商过程中能够从美方获得进一步的情报。赵贤东指出，正如政府此前所表示，我方对侵犯领土主权、违反国际规范的行为表示遗憾，坚决认为此类事件不应再发。