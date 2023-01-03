韩2月前十天出口额增11.9% 贸易逆差50亿美元

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韩国国际广播电台报道：2月前十天韩国出口额同比增长逾10%。关税厅13日表示，2月1日-10日出口额为176亿美元，同比增长11.9%。不过这一期间的开工天数为8.5天，较去年同期多2天，日均出口额下滑14.5%。本月前十天贸易收支出现49.71亿美元逆差，较去年同期（-35.68亿美元）有所扩大。从主要产品的出口情况来看，石油制品（+28.8%）、轿车（+166.8%）、船舶（+3.9%）等出现增长，半导体（-40.7%）、无线通信器械（-8.3%）出现下滑。按照主要出口对象国和地区来看，对美国（+48%）、欧盟（+53.3%）、越南（+2.3%）出口增长，对中国大陆（-13.4%）、中国台湾（-22.8%）出口减少。2月1日-10日进口额为226亿美元，同比增长16.9%。按照产品来划分，原油（+44.9%）、天然气（+86.6%）、半导体（+3.4%）进口增长，半导体制造设备（-19.1%）、精密器械（-8.7%）进口下滑。从进口对象国来看，从美国（+31.9%）、欧盟（+14.1%）、沙特阿拉伯（+30.3%）进口增长，但从中国（-10.3%）、日本（-3.9%）的进口出现减少。今年截至2月10日，累计贸易逆差为176.22亿美元。