美“芯片法案”实施在即 韩芯片企业左右为难

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韩国国际广播电台报道：美国日渐加大在高端技术产业对中国的遏制力度，半导体是其中的重中之重。两国同为韩国企业的生产基地和销售市场，任何一方都无法放弃，因此韩国企业高度关注美国“芯片法案”的施行。三星电子在美国得克萨斯州拥有半导体工厂，且将在美国各地再投建十余家工厂。SK海力士计划投资19万亿韩元在美国建厂，上半年将开始挑选工厂用地。美国“芯片法案”施行在即。该法的主要内容是投资2800亿美元、约折合354万亿韩元扶持美国半导体产业，并为企业提供25%的设备投资税额扣除。不过该法规定，获得补助的企业在未来十年内不得在美国指定的“不友好国家”进行新投资。这对于相当部分生产工程均在中国进行的三星电子和SK海力士而言无异于燃眉之急。三星电子负责存储芯片业务的副社长金宰准（音）曾指出，我们为了使中国工厂稳定运行，已投入了大量时间和资金，这个问题需要非常慎重的研究。美国政府将在2月内敲定“芯片法案”的具体执行方针。韩国政府正与美国进行磋商，争取在最大程度上获得豁免和过渡期。企业认为该法案不会立刻造成影响，不过由于中国市场占据总销售额的30%，无法轻易放弃，需要制定有针对性的策略。产业研究院研究员金阳彭（音）指出，有必要转换战略，不在中国市场生产高于当前水平的产品，高端产品仅在我国或美国工厂生产。能否智慧地解决美中矛盾带来的影响将是决定韩国半导体产业前景的重要变数。