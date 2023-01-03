韩拟将贸易网扩大至新兴经济圈 签署经济伙伴关系协定等

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：随着韩国经济的支柱出口陷入低迷，政府和企业将齐心协力推动贸易网扩大至新兴经济圈。产业通商资源部长官李昌洋、韩国贸易协会会长具滋烈13日在位于首尔江南区三成洞的贸易协会联合主持今年首届贸易产业论坛，并讨论了推动出口、投资超额达标的贸易十大课题。贸易产业论坛成立于2013年，是政府和业界讨论贸易领域问题的民官合作机制。主要行业的协会、团体和出口、投资领域的支援及研究机构参加了当天的活动。今年的贸易十大课题根据提前应对本国优先主义的贸易风险、将贸易网扩大至新兴经济圈、加强贸易对出口和投资的拉动作用、为国际社会作出符合韩国国际地位的贡献四大政策方向制定。政府和业界将推进与增长潜力较大的新兴国家签署经济伙伴关系协定（EPA）这一新概念自贸协定。该协定在原有自贸协定的基础上增添了供应链、数字、技术传授等合作元素。具体来看，政府将与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）、厄瓜多尔、危地马拉等中东和中南美国家展开谈判，争取在年内与至少十个国家签署经济伙伴关系协定。同时，比起关税，谈判将侧重于签署确保合作契机、扩大韩国企业市场参与机会的贸易投资促进框架协议（TIPF）。产业部和贸易协会将以中东、中南美、东欧、中亚、非洲国家为主，争取年内与至少20个国家签署该协议。产业部和协会为援助企业获得关键矿物，选定加拿大、菲律宾、马来西亚等为合作国家，争取年内签署至少五项供应链合作谅解备忘录。十大课题还包括将对尖端战略技术外资的现金支援从目前的40%扩大至50%，现金支援对象企业的范围也将扩大。