尹锡悦：尽最大可能为土耳其筹措救援物资并援助日后重建

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦指示动用所有可用资源向因地震蒙受重大损失的土耳其援助救援物资， 并与土耳其方面就迅速援助方案进行协商。总统室发言人李度运表示，尹锡悦总统13日在总统和首席秘书会议上指出，大韩民国是土耳其的血盟和兄弟国家，理应带头帮助土耳其尽快克服悲伤、重新站起来。尹锡悦还指出，目前土耳其最需要的是帐篷、医药品和发电设备，希望各部门今后以国务调整室长为中心指定专门负责组，负责当前的紧急救援和今后的重建，为援助土耳其竭尽全力。尹锡悦在同国务总理韩德洙的定期会晤中也指出，大韩民国绝不会忘记兄弟国家在6.25战争中给予我们的帮助，必须为地震救援竭尽全力。此前政府召开了土耳其救援有关部门次官、秘书会议，讨论援助方案。李度运表示，土耳其方面预计灾民将达到2300万人，由于天气寒冷，最迫切需要的是临时居住帐篷，也很需要医疗品、医疗器械、发电设备等物资。李度运表示，政府已筹措了150顶防寒帐篷、2200条毯子，这批物资将于16日晚同搭乘军机的第二批救援队一起出发。另外，政府招募到来自中央医疗院和民间的300余名医疗人员，其中29人可在一周内出发赶往当地。大韩红十字会等七家募捐团体和主要企业、宗教界、地方自治团体等筹措了约370亿韩元的基金。