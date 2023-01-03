韩美日副外长：强化延伸威慑力应对北韩前所未有的威胁

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本在华盛顿举行副外长会议，就关心问题交换了意见。三国副外长决定强化延伸威慑力以应对北韩前所未有的威胁，并在中国问题以及各种外交安全问题上采取一致行动。韩国外交部第一次官赵贤东、美国国务院副国务卿舍曼和日本外务省事务次官森健良在美国华盛顿进行会晤。这是三国副外长去年10月在东京会晤后时隔四个月再次会晤。韩美日副外长首先就北韩核导挑衅已达到前所未有的地步达成了共识，并决定为贯彻韩半岛无核化原则致力于加强三国合作。韩国外交部第一次官赵贤东表示，没有无核化的韩半岛和平只是虚假的和平。韩美日还认为，应加强韩美日联合军演和强化延伸威慑力，以及在联合国安理会等外交舞台采取共同应对措施，以维护韩半岛的和平。日本外务省事务次官森健良表示，为加强地区安全、延伸威慑力和联合国的合作，韩美日三国决定持续保持三国间的紧密合作。美方强调，中国企图在台湾海峡乃至整个印度太平洋地区动摇国际秩序，韩美日共同合作应对这种挑战极为重要。美国国务院副国务卿舍曼表示，为了阻止中国挑战基于地区和国际秩序的规则的行为，美国将与韩国和日本以及同盟及伙伴国家紧密合作。舍曼还介绍说，侦察气球事态以后，美国试图与中国进行对话的方针依然有效。但对于观测认为美中两国本月中旬将在慕尼黑安全会议期间举行高层会晤，舍曼表示没有可发表的内容。