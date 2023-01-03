国民力量党国会代表朱豪英发表交涉团体演说

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韩国国际广播电台报道：继最大在野党共同民主党之后，执政党国民力量党国会代表朱豪英14日也进行了交涉团体代表演说。朱豪英代表批评指出，在共同民主党枉己正人的情况下，议会民主主义正在崩溃。特别是李在明代表不仅诋毁了共同民主党，还降低了国会威信。据KBS记者报道，国民力量党国会代表朱豪英在当天的演说中表示，国会与政治届因犯法乱纪、口不择言、虚假新闻等而受到国民的谴责与不信，他对此感到不安。我们的政治只停留在四流水平，恢复国民的信任为当务之急。朱豪英当天一一朗读了《国会议员伦理纲领》。同时指出，共同民主党的“口不择言”是造成国民不信的最主要原因。国民力量党国会代表朱豪英说，身为执政党或在野党的时期各有不同。 虽然两党都有这种现象，但尤其是共同民主党尤为突出。共同民主党执政的整个5年都是“只许州官放火,不许百姓点灯”的历史。根据是上届文在寅政府的人事和财政、立法、清算积弊、谈论所谓的民主主义等。现在也因为拥有绝对多数议席的共同民主党的暴举，议会民主主义正在急剧崩溃。国民力量党国会代表朱豪英说：“共同民主党在获得压倒性的多数议席后，协议制的核心要素大部分都变得软弱无力，导致议会民主主义形同虚设。” 在针对李在明代表所批评的"检察机关的正当调查是政治镇压"而做出了批评。朱豪英说，现在共同民主党代表李在明涉嫌各种腐败，这不仅诋毁了共同民主党，还降低了整个国会的威信。" 国民力量党国会代表朱豪英强调说：“我国面临着北韩核威胁、气候变化、人口危机等诸多问题，我们应该迫切地予以应对。”对于上述演讲，共同民主党批评说，对国政负有无限责任的执政党国会代表自始至终都是在责怪对方，并毫无对策而言。