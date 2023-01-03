韩国月球探测器“DANURI”拍摄的高分别率月球表面及地球照片首次公开

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韩国国际广播电台报道：韩国第一个月球探测器“DANURI”拍摄的高分辨率月球表面和地球照片日前首次公开。成功完成月球轨道试运行后，月球探测器“DANURI”现在正式开始了探测任务。据KBS记者报道，去年年底，韩国月球探测器“DANURI”成功进入了执行探测任务的轨道。新年伊始试运行一个月，并对设备进行检查。在此期间，月球探测器“DANURI”每天对地球进行拍摄，历经3周的时间，探测器拍摄到了不断发生变化的鲜明的地球照片。月球探测器“DANURI”将摄像机转向月球表面，拍摄了聚集多个坑的"雷塔谷"和“风暴海洋谷”，他们约是韩半岛的18倍，是月球上最广阔的平原，也是世界上最早的无人登月船-前苏联的"月球9号"探测器降落的地方。这里是人类最早的月球车-前苏联的"月球车1号"和搭乘"阿波罗15号"前往月球的美国月面车行驶过的地方。月球探测器“DANURI”也捕捉到了月球上一个巨大月海的"雨之海"。据悉，韩国航空宇宙研究院利用自己研发的国产探测装备-高分辨率相机成功完成了需要向着月球表面和地球、以不同方向精密改变姿势的拍摄任务。韩国航空宇宙研究院探月事业团团长金大宽(音译)说：“我们需要对相机本身的性能进行验证，并计算月球表面位置或当时的地球位置，我们尝试拍摄，验证是否正确拍摄出符合实际姿势的影像。"在结束太阳能电池板方向设定后，确认数据收发正常运转的月球探测器DANURI号从本月4日开始变更为任务执行模式，正式执行探测任务。