中国18日起重启签发韩国公民短期签证

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韩国国际广播电台报道：中国政府表示，2月18日起将重启签发韩国公民赴中国访问短期签证。中国政府在韩国政府重启签发自中国入境人员短期签证后时隔四天采取上述相应措施。中国决定从18日起重启签发韩国公民短期签证。中国驻韩国大使馆15日通过社交网站发布消息称，中方将重启韩国公民赴中国访问短期签证。由此，1月10日起暂停的业务、贸易活动为目的的商务签证和家属短期签证等将重启签发，但2020年新冠疫情暴发后暂停签发的赴中国旅行签证继续停发。此前，鉴于中国境内新冠疫情扩散，韩国政府从1月2日起暂停发放自中国入境人员的短期签证，并要求自中国入境人员接受PCR检测。之后，中国政府自1月10日起停发韩国公民赴中国短期签证。在暂停签发短期签证时隔一个多月的2月11日韩国政府重启自中国入境人员的短期签证发放后，中国政府也采取了相应措施。政府决定截至2月28日继续维持自中国入境人员须接受PCR检测的方针，中国也将对自韩国入境人员继续实施PCR检测。政府判断中国境内的新冠疫情已趋稳，分析认为，PCR检测规定或被提前解除。中国驻韩国大使馆一位人士表示，希望通过双方的共同努力，两国能够实现完全正常的人员往来。