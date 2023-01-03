韩第二支紧急救援队和55吨救援物资16日晚飞赴土耳其

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韩国国际广播电台报道：韩国政府16日晚向土耳其派遣第二支紧急救援队，就今后的重建需求进行协商。15日下午，政府在外交部长官朴振的主持下召开民官联合海外紧急救援协商会议，并做出了上述决定。第二支救援队总计21人，其中外交部2人、国立中央医疗院等机构10人、韩国国际协力团5人、民间紧急救援团体4人。此外，国际开发合作民间协议会(KCOC)等民间机构也参与此次救援活动。外交部有关人士15日向记者表示，第二支救援队的主要任务是与土耳其方面就灾民救助和紧急重建、长期重建等重建方面的需求进行协商，了解对方需求。第二支救援队16日晚搭乘军用运输机前往土耳其阿达纳，展开为期约七天的活动，活动时间有可能根据当地情况有所延长。救援队还将向土耳其灾害应急管理局转交帐篷、毛毯等55吨（价值约10亿韩元）救援物资。朴振在15日的会议上指出，目前救援活动已从营救幸存者转向救助灾民和重建，土耳其政府也要求优先援助救援物资。第一支紧急救援队于7日赶赴土耳其，从当地时间9日起在重灾区安塔基亚展开救援活动，总共营救出8名幸存者。不过当地目前遭遇极端严寒、断电断水等情况，治安也出现了恶化。以2月14日为准，总计16个国家决定撤出救援队，韩国第一支救援队正赶往更安全的阿达纳，并将于17日启程离开土耳其、18日抵达首尔。另外，有报道称韩国考虑向土耳其派遣工兵部队。对此，外交部有关人士表示，各种方案都有可能考虑，无法就某个特定方案作出回答。