朴振赴德国出席慕尼黑安全会议 将与林芳正会晤

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振16日凌晨启程前往德国，出席当地时间17日至19日举行的慕尼黑安全会议。朴振将在会议上说明韩国政府去年底公布的印太战略，并同出席会议的他国高级别官员举行双边会谈。日本外务大臣林芳正也将出席此次会议，两国外长有可能在18日举行会谈。预计两国外长将在会谈中重点讨论被强征劳工赔偿问题解决方案。韩国政府公布将通过被日帝强征受害者支援财团建立的基金代替被告日企向受害者支付赔偿金的方案后，两国持续进行局长级工作磋商和高级别磋商。不过两国未能缩小在被告日企参与基金筹资、日方做出有诚意的道歉等方面的意见分歧。外交部第一次官赵贤东13日在美国华盛顿与日本外务省事务次官森健良举行了长达两个半小时的会谈，但未能取得双方都满意的共识。鉴于此，即使两国长官会晤，双方能否就被强征劳工问题解决方案寻找到决定性的突破口仍是一个未知数。朴振15日在国会外交统一委员会的外交部工作报告中强调，政府的基本立场是听取并尊重受害者意见、敦促日本作出有诚意的回应。朴振当地时间15日和16日将出席在荷兰海牙举行的人工智能军用高级别会议。此次会议由韩国和荷兰共同主办，朴振将出席16日召开的部长级会议和闭幕式。朴振将在会后拜访荷兰首相马克·吕特，并同荷兰副首相兼外交大臣沃普克·胡克斯特拉举行外长战略对话。