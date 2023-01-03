韩财长：贸易逆差根源为能源、半导体和中国情况 将改善出口结构

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐指出，近期贸易逆差的大部分根源在于能源、半导体和中国的情况，并表示将通过改善出口结构来改变当前状况。秋庆镐16日主持召开紧急经济长官会议兼出口投资对策会议，评估主要产品的出口和投资情况。秋庆镐指出，石油、天然气等冬季能源进口尚未减少，但受到全球经济放缓的影响，占据总出口约20%的半导体出口持续下滑，中国经济重启的效果也尚未显现。秋庆镐表示，将尽全力挖掘具有出口潜力的产品、推动市场多边化、提高服务出口能力，以改善出口结构，希望国会能够在2月处理旨在提振半导体等国家战略产业投资的《税务特例限制法》修正案。秋庆镐还表示，为减少能源进口量，需要全体国民的配合，将在提高能源效率、加强奖励节能制度的同时，大力推进节能运动。会议还讨论了扩大农水产品出口的方案。秋庆镐表示，受全球经济放缓的影响，农水产品出口自去年第四季度起转为减少势头，今年1月同比下滑超过10%，不过以中东地区为中心，对智能农场、农业器材等相关产业的需求正在增长，将加大努力打入新市场，通过一站式出口承包支援团等为出口一线提供贴身性援助。秋庆镐还强调，将培育地方中小企业、打造地方创新生态系统。他指出，非首都圈地区企业活动趋弱、就业岗位减少，再加上人口减少，地方面临着消失危机，将围绕国家战略技术、新增长4.0战略对目前14个市道正在培育的地区主力产业进行重组，集中培育可起到主导作用的地方中小企业。具体来看，48个地方主力产业中效果甚微的七个将予以调整，同时新增半导体、蓄电池等19个未来新产业，重新调整为60个。