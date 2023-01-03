韩产业部次官访美 称韩美将在半导体补贴问题上“共赢”

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部第一次官张瑛真当地时间15日抵达美国，展开为期三天的访问。张瑛真此行旨在与美方讨论电动汽车补贴后续措施等问题。张瑛真当天在华盛顿杜勒斯机场与记者见面时表示，需要与美国方面合作的问题很多，包括《通胀削减法案》后续措施、出口管制、钢铝232条款的灵活性问题等，还将讨论韩企对美投资的阻碍问题。张瑛真就美国芯片法案的补贴问题表示，美方很顾及我国立场，韩美关系正处于最佳状态，我认为双方可以共赢。美国商务部将于2月下旬公布芯片法案的补贴申请流程、补贴发放日程等具体内容。美国总统拜登去年8月签署并公布了芯片法案。该法向美国国内半导体生产设施提供390亿美元（约折合48.9万亿韩元）补贴，向研发和人力开发提供132亿美元（约折合16.5万亿韩元）补贴，并为企业提供相当于设备投资费用25%的税额扣除。不过该法也包含了“护栏条款”，规定获得补贴的企业不得在中国建立高端技术工厂，这有可能对韩国企业造成负担。张瑛真就《通胀削减法案》电动汽车补贴的后续措施表示，在商用车问题方面，我方的意见在很大程度上得到了体现，在光伏方面我方有很多机会，希望在最终阶段矿物标准等能够尽快出台。根据《通胀削减法案》，从明年起，电动汽车只有装载使用一定比例北美地区开采矿物的电池才可获得补贴。美国财政部2月将公布关于关键矿物和电池零部件的临时下级规定，韩国政府正游说将我国企业获取矿物的国家纳入关键矿物产地。张瑛真还就韩国钢铁产品的对美出口配额问题表示，钢铁配额对美国民主党来说是十分敏感的政治问题，不过也与美国国内的就业岗位有关，我方会有可做出积极说明的机会。特朗普政府为保护本国钢铁产业，依据《贸易扩展法》第232条款向外国钢铝产品征收高额关税。韩国为避免关税，选择了对出口量设限的配额制度。然而拜登政府成立后，与未选择配额制度的欧盟、日本、英国重新谈判，取消了高额关税，转而对超过进口配额的产品征收低税率关税，这引发了削弱韩国产品竞争力的担忧。美国政府实际上拒绝了韩国政府提出的重新谈判要求。张瑛真15日同律所、智库、半导体协会等接触，16日先后同美国商务部副部长格雷夫斯、白宫高级官员等会晤。