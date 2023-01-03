韩检方申请逮捕共同民主党党首李在明

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韩国国际广播电台报道：韩国检方就大庄洞和慰礼新城开发特惠、城南足球俱乐部赞助金事件申请逮捕共同民主党党代表李在明。这是韩国宪政史上检方首次申请批捕最大在野党党代表。检方在对李在明进行三次传唤调查后申请了逮捕令。首先，检方认为李在明在大庄洞开发项目事件中涉嫌渎职并违反《利益冲突防止法》。检方认为，李在明在担任城南市长期间删除了大庄洞开发项目的超额利润回收条款，导致城南城市开发公社只能分到1830亿韩元的固定收益，蒙受4895亿韩元的损失。检方怀疑，李在明通过亲信向民间项目方泄露城南市内部机密，使项目方得以获取7886亿韩元的巨额利润。另外，检方认为李在明在慰礼新城开发项目中涉嫌在招标前向民间项目方提供内部情报、内定中标方。检方还认为，李在明在城南足球俱乐部赞助金事件中涉嫌第三方贿赂。李在明在担任城南市长期间兼任城南足球俱乐部总裁，从斗山建设、NAVER等四家企业处获得133.5亿韩元的赞助金。作为回报，李在明在建筑许可、土地用途变更等方面为这些企业提供便利。检方申请逮捕令后，检察总长发表立场文，指出李在明的嫌疑极为重大。检察总长强调，地方权力和房地产开发商之间的勾结导致本应归还地方居民的开发利益被民间项目方所瓜分，属于地方性腐败。李在明方面坚持否认所有嫌疑。李在明方面在与大庄洞事件有关的检方调查中称与天火同人1号毫无关系，在媒体报道前甚至不知道有这家公司。李在明方面还就城南足球俱乐部赞助金嫌疑表示，这笔款项不是赞助金，而是依据广告合同所收的广告费，土地用途变更是符合公共利益的行政行为。