研究显示：福岛核污水入海十年后韩海域氚浓度将上升十万分之一

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韩国国际广播电台报道：研究结果显示，若日本从今年3月起连续十年排放福岛核电站污水，韩国海域的氚浓度将上升十万分之一。韩国防灾学会学术发表会议16日在济州岛华美达酒店举行。韩国海洋科学技术院和韩国原子力研究院的研究人员公布了包含上述内容的福岛污水海洋扩散模拟结果。两家机构假设日本从今年3月至2033年3月连续十年排放最多包含22万亿贝克勒尔（贝克勒尔是放射性物质单位）氚的污水，并使用独立开发的粒子追踪技术放射性物质扩散模型进行了模拟。氚是核污水中包含最多的放射性核素，无法通过多核素处理系统被过滤。污水入海后，氚将随着洋流扩散、移动。研究人员指出，排入福岛海域的氚将在十年后扩散至整个北太平洋。两年后，氚将以0.0001贝克勒尔/立方米的浓度暂时流入韩国管辖海域。四到五年后正式开始流入，十年后的流入浓度将达到0.001贝克勒尔/立方米，这相当于目前韩国海域平均氚浓度172贝克勒尔/立方米的十万分之一。研究人员指出，现有的分析仪器无法检测出这一水平的浓度。海洋科技院研究人员指出，排放的污水会顺着黑潮流向美国方向，不经过黑潮直接流入韩国管辖海域的情况十分罕见，洋流随季节变化，排放两年后的洋流比较强烈，氚会暂时流入。不过研究人员也表示，此次研究不包括氚对海洋生态系统的影响。