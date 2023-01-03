金正恩连续第三年出席平壤住房建设动工仪式 为今年首次现场视察

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩先后视察住房建设、温室农场动工仪式。据朝中社16日报道，金正恩15日出席平壤华城地区一万套住房建设项目的第二阶段建设动工仪式。北韩在2021年1月第八次党代会上公布了平壤住房建设项目，该项目计划于2021年-2025年每年新建一万套住房。金正恩去年2月出席华城地区住房建设第一阶段项目动工仪式，2021年3月出席松新、松花地区动工仪式。金正恩在仪式上摁下了宣告动工的爆破按键，但并未作讲话。报道称，北韩内阁总理金德勋、组织书记赵甬元、党中央委员会书记李日焕等出席动工仪式，国防相姜顺南等武装组织干部也在仪式上亮相。同一天，金正恩还出席了江东温室农场建设动工仪式。报道称，该农场是去年底第六次全体大会的决议事项。金正恩在仪式上鼓励参与建设的部队指挥军官要“誓死贯彻赌上部队名誉的任务， 务必报答党的信任”。金正恩于去年10月10日劳动党建党日出席咸镜南道咸州郡莲浦地区的莲浦温室农场竣工仪式，强调蔬菜供应的重要性并指出必须在各道建设大规模温室农场。赵甬元、劳动党中央军事委员会副委员长李永吉、姜顺南等武装机构主要人士也出席了仪式。两次活动均有军事部门干部和军方建设人员出席，展现出北韩人民军官兵正积极投身主要建设项目。当天也是金正恩今年首次进行现场视察。分析认为，这旨在安抚有可能因经济困难而动摇的民心。