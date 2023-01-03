北韩党政军机构人士50%被换 宣传和控制部门地位提高

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韩国国际广播电台报道：北韩在最近一年间更换了50%左右的党、政、军机构主要人士。韩国统一部16日公开的《北韩权力机构图》（今年2月为准）显示，与去年3月相比，劳动党中央委员会政治局人士的40%以上、书记局人士的60%以上被更换。劳动党22个部门中，组织、纪律、经济、对南等11个部门的部长被更换。统一部认为，根据加强劳动党的统治和宣传的基调，有关部门的地位得到了提高。党中央检查委员会委员长、副委员长由政治局委员和候选委员担任，组织指导部部长由金正恩亲信、政治局常务委员兼组织书记赵甬元担任。统一部指出，金正恩为确保长期执政的安全性，正式展开思想教育。主要市、道责任书记和人民委员长中，有约30%被更换。内阁组织中，与轻工业有关的部门部长被更换。品质监督委员长、轻工业相、化学工业相被更换。统一部认为，这是对上述部门业绩低迷、未完成生产计划的追责。此外，食品工业省扩大重组为地方工业省，内阁政治局、国家紧急灾害委员会、国家设计总局被纳入内阁组织。在军事机构方面，劳动党中央军事委员会副委员长、劳动党书记朴正天在去年底的党全体会议上被撤职。其大部分职务由曾担任国防相的李永吉接替，其中中央军事委员会副委员长由原本的一人制改为二人制，目前由李炳哲和李永吉担任。另外，金正恩胞妹金与正今年仍担任国务委员。最近有意见认为，金正恩之女金主爱公开亮相后，金与正的地位有所降低。不过统一部在回答记者提问时表示，目前没有任何得到确认的情况。