韩首批土耳其救援队回国 第二批救援队转交救援物资

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韩国国际广播电台报道：首批被派遣至土耳其参与地震灾后支援的韩国海外紧急救援队18日回国。外交部表示，首批海外紧急救援队结束任务，于18日上午7时许抵达城南首尔机场。救援队队员在接受体检、创伤后应激障碍（PSTD）检查后，将于下周返回各自岗位。外交部第二次官李度勋与所有队员一一握手，就队员们在极度危险的情况下出色完成任务予以了高度评价。土耳其驻韩国大使萨利赫·缪拉·塔梅尔前往首尔机场迎接救援队。塔梅尔表示，土耳其国民绝不会忘记韩国在此次救灾中提供的援助，并再次向韩国救援队致谢。2月7日被派遣至土耳其的首批救援队在位于土耳其东南部的阿达纳与第二批救援队进行了交接工作。首批救援队总计118人，以陆军特战司令部、消防厅等的搜救人员为主，他们在土耳其哈塔伊省安塔基亚救出了8名幸存者。另外，第二批救援队向土耳其政府转交了韩国政府和民间共同筹集的救援物资。据外交部19日消息，第二批救援队当地时间前一天向位于土耳其哈塔伊省萨曼达的土耳其灾害应急管理局（AFAD）转交了救援物资。这批物资总计55吨（价值约10亿韩元），包括1030顶帐篷、3260条毛毯、2200个睡袋等。外交部表示，物资分两批抵达，抵达后将立刻分发给哈塔伊省的灾民。土耳其灾害应急管理局有关人士表示，韩国的救援物资将对抗震救灾起到巨大帮助，对此深表谢意。在场的土耳其军方人士也表达了谢意，并称“患难见真情”。