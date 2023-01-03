北韩：向东海发射2枚战术核武火箭炮 应对韩美空军

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韩国国际广播电台报道：北韩宣布20日上午7时向东海发射了2枚属于战术核打击武器的超大型火箭炮。北韩声称，此次发射旨在应对前一天进行的韩美联合空中演习，只需4枚火箭炮便可摧毁敌方的作战机场。朝中社当天报道称，朝鲜人民军西部战线远程炮兵部队火箭炮兵分队20日上午7时进行了火箭炮射击训练，其他分队同时在坑道阵地进行了不使用实弹的火力服役训练。报道还称，20日早，根据实施威力射击的命令投入600毫米火箭炮，设定距离发射点395公里和337公里的目标，向东海发射了2枚火箭炮。报道称，600毫米火箭炮是北韩军最新型连发精密打击武器系统，可针对敌方的每个作战机场分配1门、发射4枚，是威力强大的战术核打击手段，在去年12月底举行的赠送仪式上，国防科学院和核武器研究所坚定表示，4发火箭炮的爆炸威力可使敌方作战机场的功能瘫痪。北韩还称此次武力示威的原因在于韩美，再次将责任推卸给外部。朝中社称，美国和南朝鲜傀儡于2月19日再次展开了投入B-1B战略轰炸机、F-35隐形战斗机等十余架飞机的联合空中演习，敌方毫不掩饰此次演习是对18日我方试射洲际弹道导弹的“回应性”演习，继续沉迷于军事示威游戏。朝中社指责称，美国和南朝鲜傀儡仅今年就展开了多次联合空中演习，不断提高军事紧张氛围，敌方自称通过立刻投入延伸威慑战力展示了联合防卫能力和态势，还叫嚣着今后将继续提高美国战略武器在南朝鲜的部署频率和力度。朝中社当天上午8时17分报道了火箭炮发射的情况，距离发射仅时隔1小时17分钟，打破了北韩媒体通常在第二天报道有关内容的惯例。另外，北韩劳动党副部长金与正20日在朝中社发表谈话，称朝方将太平洋用作射击场的频率取决于美军的行动性质，我们很清楚美军战略打击武器的活动越来越频繁，将采取相应措施。