韩联参指北韩发射2枚短程弹道导弹 北韩称为“战术核武”

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韩国国际广播电台报道：北韩时隔一天再次向东海发射2枚短程弹道导弹。北韩声称此次发射的是属于战术核打击手段的600毫米火箭炮。韩国联合参谋本部表示，北韩20日向东海发射2枚弹道导弹。联合参谋本部表示，20日上午7时至7时11分许，观测到北韩在平安南道肃川附近向东海发射2枚短程弹道导弹。据探测数据，2枚导弹分别飞行390公里和340公里后坠入东海。韩美情报部门正在分析导弹的高度等具体参数。这是北韩继18日下午在平壤顺安向东海发射“火星-15型”洲际弹道导弹后时隔一天再次发射弹道导弹，也是今年北韩第三次挑衅。北韩媒体在导弹发射一个余小时后便进行了报道，打破了以往惯例。朝中社报道称，20日上午7时进行了火箭炮射击训练，向东海发射2枚600毫米火箭炮。报道还称，该型号火箭炮是“最新型连发精密打击武器体系”，只需4枚便可摧毁敌人的作战机场。北韩还表示，此次发射是对前一天进行的韩美联合空中演习的回应。报道称，此次发射全面展现了人民军对美国和南朝鲜联合空军力量的万全威慑准备态势和应对决心。另外，劳动党副部长金与正发表今年第三次谈话，威胁称北韩将太平洋作为射击场的频率取决于美军的行动性质。金与正还强调，很清楚美军战略武器的活动越来越频繁，将采取相应措施。